Bauern besorgt: Plastik gefährdet die Almkühe

„Müll gehört nicht in die Natur, das sollte doch jedem naturaffinen Wanderer bewusst sein“, schüttelt Global-2000-Chefin Agnes Zauner beim Lokalaugenschein am Hof des Jungbauern Bernhard Beer aus Mauerbach in Niederösterreich den Kopf. Hintergrund: Umweltsünden auf der Alm!