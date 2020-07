Mirakulös! Hamilton „fliegt“ zur 90. Karriere-Pole

Vettel freute sich über einen kleinen Schritt nach vorne, der Ferrari wohlgemerkt auf einem Kurs, der dem SF1000 deutlich mehr entgegenkommt, gelungen ist. „Natürlich ist es besser als die letzten beiden Wochenenden“, merkte der Heppenheimer an. „Ich hoffe, dass sich das auch morgen fortsetzt.“ Im Gegensatz zu den ersten vier Autos starten die Ferrari am Sonntag auf den weicheren, schnelleren Soft-Reifen. Das könnte ein Vorteil in der Anfangsphase sein. Im Qualifying-Duell mit Leclerc ging Vettel, der das Traditionsteam am Jahresende verlassen muss, übrigens mit 2:1 in Führung.