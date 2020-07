Einkaufen mit einem guten Gewissen

Mit dem neuen Online-Tool kann man Details über Lieferketten von Modemarken wie Zalando, H&M, Primark, Adidas und Co. erfahren. „Konsumenten haben das Recht zu wissen, ob in ihrer Kleidung Kinder- oder Zwangsarbeit steckt, ob es Menschenrechtsverletzungen gibt und existenzsichernde Löhne bezahlt werden“, erklärt Gertrude Klaffenböck von der „Clean Clothes Kampagne“, die in Österreich von „Südwind“ koordiniert wird. Man erfährt z. B., wo Kleidung hergestellt wurde und wie viel die Näherinnen verdienen.