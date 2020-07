Niederösterreich-Cluster: Insgesamt 5 neue Fälle

Immer klarer wird das Bild der Verantwortlichen zum Infektionsgeschehen in den beiden NÖ-Clustern. So ist die Zahl der Infizierten beim Kirchen-Cluster in Wiener Neustadt von 22 auf 24, und beim im Zusammenhang mit einem Covid-Ausbruch in einer Fleischerei bei Eggenburg verzeichneten Fällen nunmehr von 38 auf 41 angestiegen.