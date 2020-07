Begegnungszonen als grüne Verkehrsbremsen

Dritte Fahrradstraße

Zwei Fußgängerstraßen existieren bereits, eine in der Kranebitter Allee, die andere in der Gabelsbergerstraße. Seit Wochenbeginn zeigt eine Fülle von Schildern an, dass es nun auch in der Dr.-Stumpf-Straße so weit ist. Allerdings ist diese zeitlich befristet bis Herbst – solange die Tigas die Leitungen am bestehenden Radweg am Innufer erneuert.