Fall Maddie: Ermittlungen stehen vor Einstellung

Staatsanwalt will Ermittlungen nicht unnötig in die Länge ziehen

Die deutsche Staatsanwaltschaft ermittelt zwar gegen den Deutschen, doch im Fall Maddie gibt es keine forensischen Beweise, dass er die Dreijährige umgebracht hat. Chefankläger Hans Christian Wolters wäre es zwar lieber, wenn der Verdächtige auch für Verhöre im Gefängnis bleiben würde, doch er will die Ermittlungen nicht unnötig in die Länge ziehen.