Fall Maddie erneut Thema in „Aktenzeichen XY ...“

Mit wem telefonierte Mordverdächtiger in der Tatnacht?

Am Mittwoch gab es zu Beginn der Sendung ein kurzes Update zu den Ermittlungen und die konkrete Bitte an die Zuseherinnen und Zuseher, alte Aufzeichnungen und notierte Telefonnummern mit Bezug zu Portugal noch einmal anzuschauen. Jeder noch so kleine Hinweis könnte behilflich sein, betonte Hoppe. Zuletzt seien rund 800 Hinweise bei den Ermittlern eingetrudelt. Doch noch immer seien wichtige Fragen offen: So suche man nach wie vor nach jener Person, der in der Tatnacht ein längeres Telefonat mit dem Mordverdächtigen Christian B. geführt hat. Die als Zeuge in Betracht kommende Person hatte die Rufnummer +351 916 510 683.