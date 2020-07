Picknickflächen und ein Klassenzimmer im Freien

Hunderte Schüler besuchen die Volks- und Neue Mittelschule (NMS) in der „Bildungswelt Maximilian Schell“ in Wolfsberg. Auch Hort und Kindergarten sind am riesigen Areal integriert. Nun soll der Schulhof kreativ gestaltet werden. Neue Spielflächen für verschiedenste Ballspiele, Picknickflächen, Ruhezonen, Klassenräume im Freien und ein Bewegungspark sind angedacht.