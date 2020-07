Großer Pinzgau-Traum mit üblem Beigeschmack

Beim Klub selbst hält man sich zurück. Was die US-Investoren von Regionalligist FC Pinzgau aber nun in England publik gemacht haben, lässt einen staunen. Nach Vorbild des LASK peilen die Saalfeldener den Durchmarsch und den Europacup an. Das Ganze ging via soziale Medien und eine britische Wettplattform an die Öffentlichkeit. Weniger fantastisch: Just auf so einer Plattform zu verkünden, Geld aus der asiatischen Wetthochburg erhalten zu haben.