Superstar James pfeift auf politische Botschaft

James begründete seine Ablehnung damit, dass ihm keine Botschaft wirklich zugesagt habe. Er hätte sich gern am Schaffensprozess beteiligt, erklärte der 35-Jährige. „Ich hatte einige Ideen, aber ich war nicht Teil dieses Prozesses, was okay ist.“ Zu den Phrasen, auf die sich die NBA und die Spielergewerkschaft geeignet haben, sollen unter anderem gehören: Black Lives Matter - Say Their Names - I Can‘t Breathe - und Respect Us.