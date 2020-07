Türkei begann schon mit Umbau der Hagia Sophia

Unterdessen hat am Samstag die Zurückwidmung in eine Moschee weltweit Kritik hervorgerufen, besonders in den orthodoxen Ländern. In Russland sprach Metropolit Ilarion von einem Schlag gegen die Orthodoxie. Die Umwidmung werde nun die Beziehungen der Türkei zur christlichen Welt beeinflussen, gab sich der Geistliche überzeugt.