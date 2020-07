Landeshauptmann Kaiser in häuslicher Quarantäne

Erster Test negativ

Kaiser absolvierte noch am Freitag einen ersten Corona-Test. Dieser brachte ein negatives Ergebnis, wie sein Sprecher sagte. Aktuell gelten 16 Personen in Kärnten als erkrankt. Seit Freitag gilt eine abendliche Maskenpflicht in Kärntner Tourismus-Hotspots (Zentrum von Velden, Krumpendorf, Pörtschach, Klopeiner See).