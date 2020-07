Projekt CareManagement ab 2023 in ganz Tirol

Koordinationsstelle in jedem Bezirk

„Nun haben wir ein Grundkonzept, das wir für die Ausrollung in den nächsten Bezirken anwenden können“, freut sich Tirol-Koordinatorin Gabi Schiessling. Die vom Land ins Leben gerufene Initiative wird nun ausgebaut. 2023 wird es in jedem Bezirk eine solche Koordinationsstelle geben.