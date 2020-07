In diesen Fällen sagen wir Danke!

Entgegenkommen von Versicherung

Anfang Mai ist er von der Steiermark nach Salzburg übersiedelt - deshalb wollte Gerhard R. seine Krankenzusatzversicherung kündigen. „Durch den Umzug würde die Prämie teurer werden, außerdem könnte ich nicht mehr alle Leistungen in Anspruch nehmen“, so der Leser. Doch die Kündigung wurde von der Versicherung mit Hinweis auf die Laufzeit bis Februar 2021 abgelehnt, weshalb Herr R. uns bat, wegen einer Lösung zu vermitteln. Nach unserer Anfrage unterbreitete die Merkur Versicherung rasch zwei Lösungsvorschläge und klärte auf, dass Herr R. den Vertrag mit Ausnahme des Einzelzimmer-Tarifs in Salzburg nutzen könne. Alternativ bot man die rückwirkende Kündigung mit April.