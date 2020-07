Finkenstein erhält neuen Burgherren

Ein neuer Burgherr zieht in der Ruine Finkenstein ein: Der Verkauf des Areals steht kurz vor dem Abschluss. Der neue Eigentümer will das beliebte Ausflugsziel am Faaker See auch weiterhin für die Öffentlichkeit zugänglich belassen. Die für 2021 geplanten Konzerte sollen ebenfalls noch stattfinden.