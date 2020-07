Der neueste Trend: Die „Basketball Beer Challenge“

Diverse andere Challenges in der Vergangenheit

Challenges, wie die während der Corona-Krise ins Leben gerufene „Nachbarschaftschallenge“, um einander auch in Zeiten der Krise helfen zu können, sorgten in der jüngsten Vergangenheit für Aufmerksamkeit. Aber auch negative Beispiele machten die Runde: So etwa das Video eines Ex-Politikers bei einer etwas anderen „Corona-Challenge“: Der 27-Jährige biss im Supermarkt in einen Apfel und legte diesen anschließend wieder ins Regal. Eine der bislang bekanntesten Challenges war die „Ice Bucket Challenge“. Diese wurde ins Leben gerufen, um Spenden für an Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) erkrankte Menschen zu sammeln.