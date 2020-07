Gegen Ausverkauf: „Politik handelt kurzsichtig!“

Am Ossiacher See wurde das einstige ÖGB-Feriendorf vom Land verkauft, und auch an anderen Seen gibt es immer wieder Pläne, teure Seegründe zu verscherbeln, um die leeren Kassen zu füllen. Polesnik: „Das ist von der Politik so kurzsichtig gedacht. Wir wollen ja niemandem etwas wegnehmen, es geht nicht um bestehende Gründe, sondern darum, in Zukunft achtsamer zu sein.“ Infos: seenvolksbegehren.at