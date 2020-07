Dealer (16) trieb mit Kopfschlägen Geld ein

Ein 16-Jähriger soll dem Älteren das Cannabis am Donnerstag in einem Park in Eberndorf übergeben haben. Danach nahm er ihm allerdings eine Tasche mit mehreren Flaschen Bier und Suchtgiftutensilien weg. Freitagnachmittag soll er vom 34-Jährigen im Park Geld verlangt haben. Weil er keines bekam, hat er ihn angeblich gegen den Kopf geschlagen.