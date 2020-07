Bombenanschlag auf Ex: Prozess beginnt Ende Juli

Angeklagt sind der Ex-Mann der 27-Jährigen sowie sein Freund (beide sind 29). Am 1. Oktober platzierte einer der Männer eine selbst gebaute Bombe vor der Haustür der Frau in Guttaring und läutete an. Der Komplize wartete abseits und zündete den Sprengsatz, als die Frau öffnete. Die 27-Jährige wurde mit schwersten Brandverletzungen ins Landeskrankenhaus Graz geflogen und mehrfach operiert, sie überlebte die Tat.