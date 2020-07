Corona-Schock in der Liga ließ Liefering kalt

Unbeeindruckt davon setzte der FC Liefering seinen Aufwärtstrend fort. Gegen Lustenau musste man allerdings härter kämpfen als erwartet. Die Vorarlberger gingen zweimal in Führung, doch am Ende bejubelten die Jungbullen den vierten Sieg in Folge. Matchwinner war der erst 17-jährige Luka Sucic, der innerhalb von kurzer Zeit zweimal per Flachschuss traf, so das Spiel in Richtung der Lieferinger lenkte. „Seine Tore sind kein Zufall“, erklärte Coach Bo Svensson.