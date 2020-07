Nun folgt die Ruhe auf Unwetter und Sturm

Auch am Donnerstag Gewitter

Auch am Donnerstag zog eine Gewitterfront über Teile Tirols. So gab es etwa am frühen Abend im Großraum Innsbruck kurze, aber heftige Regengüsse mit teils leichtem Hagel. Zudem kam es beispielsweise im Raum Itter/Hopfgarten zu Vermurungen und Überflutungen.