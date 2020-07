Verstorbener Kobe Bryant ziert „NBA 2K21“-Cover

2K Games widmet der im Jänner verunglückten Basketball-Legende eine eigene Special Edition des Basketball-Simulators, die in Anlehnung an Bryants Spitznamen den Titel „Mamba Forever“ trägt und in zwei Varianten für die aktuelle und die nächste Konsolengeneration erscheinen soll. Im Trailer oben können Sie einen ersten Blick darauf werfen.