Amazon macht Release von „Crucible“ rückgängig

In „Crucible“, das wie „Fortnite“ kostenlos heruntergeladen werden kann und Geld mit dem Verkauf digitaler Güter macht, treten die Spieler als Jäger auf weitläufigen Alien-Welten in Team-Kämpfen an und messen sich mit anderen Spielern ebenso wie KI-Monstern. Ein Hauch „Overwatch“ ist auch drin: Es gibt verschiedenste Charaktere mit eigener Bewaffnung und unterschiedlichen Spezialfähigkeiten, aus denen der Spieler wählen kann und die für das Team unterschiedliche Vorteile bringen.