Djokovic: 40.000 Euro an Corona-Hotspot Novi Pazar

Tennis-Star Novak Djokovic hat mehr als 40.000 Euro an die schwer von der Corona-Pandemie getroffene Stadt Novi Pazar gespendet. Wie der serbische Sender SportKlub TV am Mittwoch berichtete, soll das Geld den Behörden in der südwestserbischen Stadt im Kampf gegen Covid-19 helfen. Ende Juni hatte die Stadtregierung von Novi Pazar den Notstand ausgerufen.