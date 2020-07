Wiener auf Parkbank erschossen - Einweisung

„A g‘sunder Mensch macht so was nicht“

„A g‘sunder Mensch macht so was nicht“, gab der Schütze vor einem Schwurgericht zu Protokoll. Und weiter: „Es ist nur passiert, weil ich paranoid schizophren bin.“ Seine psychische Erkrankung habe er „gar nicht gemerkt“ - der 47-Jährige war bis zu seiner Festnahme nie in therapeutischer Behandlung gewesen und hatte auch keine Medikamente eingenommen.