Nach Mord im Innenhof: „Ich bin es, den ihr sucht“

Montag gegen 21.30 Uhr peitschte ein Schuss durch den Innenhof in der Hameaustraße. Ein 47-jähriger Österreicher wurde am Fuße einer Parkbank tödlich getroffen. Ein Mann, es soll sich bei dem österreichischen Staatsbürger (46) um einen arbeitslosen Ex-Gemeindebediensteten – er war offenbar Haustischler bei der Berufsfeuerwehr – handeln, hatte ihn dort per gezieltem Schuss in den Kopf exekutiert. Offenbar vor den Augen einer Frau (31), die unverletzt blieb. Danach raste er mit Auto davon.