In diesen Fällen sagen wir Danke!

Lösung von Online-Reiseplattform

Über eine Buchungsplattform im Internet hatte Leserin Doris H. zwei Tickets einer Billig-Airline gebucht. Anfang Mai erhielt die Niederösterreicherin ein E-Mail, dass der Flug abgesagt wurde. Frau H. versuchte daraufhin, ihr Geld zurückzubekommen. Das gestaltete sich jedoch schwierig. „Die Fluglinie meinte, ich müsse mich an die Internet-Plattform wenden. Diese verwies mich wiederum an die Airline“, ärgerte sich die Leserin. Nachdem sich die Ombudsfrau an Opodo wandte, gab es eineLösung. Das Geld für den Flug wird nun umgehend erstattet.