Barbara Meier witzelt über ihren kugelrunden Bauch

Werdende Mamas werden das Gefühl kennen: Gegen Ende der Schwangerschaft ist der Bauch schließlich so groß, dass man das Gefühl hat, bald platzen zu müssen. So oder so ähnlich scheint sich aktuell auch Barbara Meier zu fühlen. Die 33-Jährige, die mit ihrem Ehemann, dem österreichischen Unternehmer Klemens Hallmann, ihr erstes Kind erwartet, hat mittlerweile eine stattliche Babykugel vorzuweisen.