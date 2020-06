Biber in Alaska profitieren von der Klimaerwärmung

Neue Untersuchungen zeigen, dass die Biber in Alaska vom Klimawandel profitieren. Die Nagetiere würden sich in rasantem Tempo ausbreiten und viele Tundra-Regionen besiedeln, in denen sie früher nicht vorkamen, teilte am Dienstag das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung (AWI) im deutschen Bremerhaven mit. Die von den Bibern gebauten Dämme und die dabei entstehenden Wasserflächen beschleunigen aber vermutlich das Auftauen der Permafrostböden, befürchten Experten.