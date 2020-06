Nach Schüssen: Opfer-Vater beharrt auf Schilderung

Einem Polizisten seine Dienstwaffe zu entreißen, verlangt Übung im Umgang mit Waffen, meint ein Beamter. Die Umstände des Vorfalls am Donnerstag in Leopoldskron bleiben weiterhin rätselhaft. Das 36-jährige Schussopfer befindet sich in künstlichem Tiefschlaf und ist darum noch nicht vernehmungsfähig.