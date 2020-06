Vier Kugeln trafen Polizist und seinen Angreifer

Funkgerät stoppte Projektil

Fest steht nach den ersten Untersuchungen: Eine Kugel traf den Polizisten am linken Arm. Ein weiteres Projektil blieb in einem Funkgerät stecken, das der Beamte in seiner Jacke bei sich trug. Zwei Schüsse trafen den 36-Jährigen in den Oberkörper. Beide Personen mussten notoperiert werden, ihr Zustand ist stabil.