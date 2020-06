Drogenlenker wollte Unfall vertuschen: Aufgeflogen

Wie der Amtsarzt später feststellte, hatte der 27-Jährige, der sich laut eigenen Aussagen in einem Drogenersatzprogramm befindet, Suchtmittel konsumiert. „Etwas Cannabis“, merkte der Betroffene daraufhin an. Detail am Rande: Das Auto, mit dem er unterwegs war, gehört eigentlich seiner Freundin. Sie wusste noch dazu nichts von der Spritztour ihres Lebensgefährten. Er muss sich daher nicht nur wegen Verstoßes gegen das Suchtmittelgesetz, sondern auch wegen unbefugter Inbetriebnahme eines Fahrzeugs verantworten.