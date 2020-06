Junge Mutter in Tirol von Ehemann erstickt

Nachrichten an Familienangehörige

Bircan D.-Ü. war zuletzt am Donnerstagmorgen in der Nähe des gemeinsamen Wohnhauses am Eichenweg in Imst gesehen worden. Seitdem galt die 31-Jährige als spurlos verschwunden. Mehrere Suchaktionen blieben vergebens. „Von ihrem Mobiltelefon wurden zuvor noch Nachrichten an Familienangehörige versandt, aus denen zu entnehmen war, dass sich nun ihr Ehemann um den gemeinsamen Sohn kümmern solle“, heißt es vonseiten des Landeskriminalamtes Tirol.