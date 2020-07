Ab Juli gibt‘s wieder Kinovergnügen in Kärnten

Wenige Tage müssen sich Cineasten noch gedulden, dann flimmern in den Kärntner Kinos wieder Filme über die großen Leinwände. Nach mehrmonatiger Pause öffnen das Wulfenia-Kino in Klagenfurt und die Cineplexx-Häuser in Villach und Spittal im Juli, die große Cine-City in der Landeshauptstadt soll bald folgen.