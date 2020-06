Juwelier-Überfall: Räuber würgt Angestellte

Ein auffällig gekleideter Juwelierräuber hat am späten Donnerstagvormittag bei einem Überfall in Wien-Alsergrund eine Verkäuferin gewürgt. Laut Polizeisprecher Patrick Maierhofer kam der Mann um 11.40 Uhr in das Geschäft in der Servitengasse und bedrohte die Frau mit einer Pistole. Er würgte sie und raffte Schmuckstücke sowie Bargeld an sich. Danach flüchtete er, die Verkäuferin blieb unverletzt.