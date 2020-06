„On Klopp of the World!“ Liverpool spielt verrückt

Liverpool ist „On Klopp of the world!“ Die Euphorie nach dem Gewinn der englischen Meisterschaft ist riesig. Ex-Fußballer und britische Medien überschlaagen sich am Freitag mit Lobeshymnen. Auch die Fans waren außer sich. Trotz der Bitten ihres geliebten Meistertrainers Jürgen Klopp und der Stadt, zuhause zu bleiben, feierten sie die ganze Nacht rund um das Anfield-Stadion. Der unterlegene Pep Guardiola gratulierte artig.