Blümel: „24 Mrd. rechtsverbindlich zugesagt“

Arbeitslosenbonus auch bei Mindestsicherung

Zusätzlich zu den vorgestellten Paketen sollen auch die arbeitenden Menschen in Österreich entlastet werden, so Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP). „Wir haben als Bundesregierung den Kinderbonus beschlossen, wo alle Familien in einer automatischen Überweisung 360 Euro pro Kind bekommen.“ Hier nehme man 650 Mio. Euro für die Familien in die Hand. Die Zahl der Arbeitslosen liege aktuell bei 470.376, um 118.000 weniger als am Höhepunkt der Corona-Krise. Die für September angekündigte Einmalzahlung von 450 Euro als Arbeitslosenbonus soll allen Anspruchsberechtigten und somit auch Mindestsicherungsbeziehern zugutekommen.