Schramböck: Investitionsprämie für Firmen kommt

Österreich will Firmen in der Corona-Krise mit weiteren Hilfen unter die Arme greifen. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) kündigte Pläne für eine Investitionsprämie von 14 Prozent an. Diese sollen Firmen erhalten, die in den nächsten sechs Monaten Investitionen tätigen wollen. „Unternehmen soll zudem ermöglicht werden, bei der Steuerermittlung Verluste mit den Gewinnen aus Vorjahren gegenzurechnen“, sagte Schramböck am Sonntag in der ORF-„Pressestunde“.