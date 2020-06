Trump nennt Denkmalstürmer „Terroristen“

Weitere Todesfälle werden untersucht

Eine weitere Folge der „Black Lives Matter“Demonstrationen ist außerdem, dass in den USA nun weitere Todesfälle von Afroamerikanern und Hispanoamerikanern in Polizeigewahrsam untersucht werden. In Colorado ordnete der Gouverneur eine Untersuchung zum Tod eines Afroamerikaners an, der im August 2019 von der Polizei in den Würgegriff genommen worden war. In Arizona reichte der Polizeichef seinen Rücktritt wegen des Todes eines Hispanoamerikaners bei einem Polizeieinsatz ein. In New York wurde erstmals ein Polizist von der Justiz wegen eines Würgegriffs formell beschuldigt.