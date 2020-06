US-Demonstranten stürzen Statue in Washington

Debatte um systemische Unterdrückung in USA

Seit der Tötung des Afroamerikaners George Floyd durch einen weißen Polizisten in der Stadt Minnesota gibt es in den USA eine landesweite Debatte über die systemische Unterdrückung der afroamerikanischen Bevölkerung. Zahlreiche Institutionen und Unternehmen nahmen in der Folge Abstand von Symbolen oder Logos, die mit Rassismus in Verbindung gebracht wurden. Im Zuge der Proteste waren in den vergangenen Tagen in verschiedenen Städten bereits mehrere Statuen von ehemaligen Führungsfiguren des im Bürgerkrieg unterlegenen Südens umgestürzt worden.