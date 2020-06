Nach schweren Stürzen ins Krankenhaus

Zu zwei schweren Rad-Unfällen kam es am Mittwochabend im Bundesland Salzburg. In Hintersee musste ein 52-jähriger Mann sogar mit der Bergrettung geborgen werden. Und in Eben im Pongau rutschte ein 39-jähriger Slowene mit 1,2 Promille im Blut mit einer auf dem Lenker sitzenden Arbeitskollegin bei einem Abbiegevorgang aus.