Strauss will schnell weg vom Abstellgleis

Er musste zwei Wochen mit dem Training aussetzen. Und seither hat er keine Minute mehr gespielt. Der letzte Einsatz am 31. August 2019 ist nun 300 Tage her.

Die Rückenprobleme sind zwar durch Rumpfstabilisation behoben. Dennoch ist Strauss auf dem Abstellgleis. „Man hat mir im Winter gesagt, dass man nicht mehr mit mir plant. Mittlerweile haben Trainer und Manager wieder gewechselt. Es gab noch kein Gespräch über die nächste Saison“, sagte Strauss, dessen Vertrag ausläuft. Einen Schritt zurück, sprich in die 2. Liga, könnte er sich vorstellen. Wobei: Das könnte ihm auch mit Bundesliga-Schlusslicht Admira passieren.