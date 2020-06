Bundesheer-Pläne treiben Opposition auf Barrikaden

Für einen Aufschrei der Empörung haben die am Mittwoch publik gewordenen Umstrukturierungspläne von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) in den Reihen der Opposition gesorgt. SPÖ, FPÖ und NEOS sahen in der Verkündung zudem einen Versuch - Stichwort Nebelgranate -, von der Aussage des Kanzlers Sebastian Kurz (ÖVP) im Ibiza-U-Ausschuss abzulenken - und zeigten sich unisono empört, dass dafür sogar die Sicherheit aufs Spiel gesetzt werde. Der frühere SPÖ-Ressortchef und jetzige burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil will „keine vorschnellen Schlüsse ziehen“, ortet er aber ein „Abdriften in Richtung eines Schweizer Modells der Miliz“. Tanner musste sich indes bereist zum Rapport beim Bundespräsidenten melden.