Ilzer: „Am Besten mit lauter Siegen ins Play-off“

Christian Ilzer (Trainer Austria): „Ich freue mich über die Leistung, wir haben eine souveräne Partie geboten gegen eine Elf, die um jeden Zentimeter fightet. Wir sind in beiden Spielhälften gut gestartet. Am Ende war es ein echtes Kampfspiel. Sie haben auch noch Schwung von der Bank gebracht. Der Wermutstropfen ist, dass sich zwei wichtige Spieler verletzt haben. Ich hoffe, dass es nicht ganz so schlimm ist. Es ist wichtig, die Spannung hoch zu halten. Das Beste ist sicher, wenn wir mit lauter Siegen ins Play-off gehen.“