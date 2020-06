Die nächsten Gewitterschauer steuern auf uns zu

Am Donnerstag, so Pfurtscheller, liege das Höhentief direkt über den Ostalpen. Schon von der Früh weg müssen wir mit Gewittern und Schauern rechnen, ebenso im übrigen Tagesverlauf. Am ehesten trocken bleibt es lediglich ganz im Westen sowie ganz im Osten, auch die Sonne lässt sich dort noch am ehesten blicken.