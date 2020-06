Starkregen: Bilanz nach dem Unwetterwochenende

Startet der Sommer nun endlich durch?

Der Wind bleibt jedenfalls auch zu Wochenbeginn im Osten Thema, am Dienstag kann sich vorübergehend in ganz Österreich die Sonne zeigen, es handelt sich allerdings lediglich um einen kurzen Gruß des Sommers. „Ein stabiles Sommerhoch“ sei vorerst nicht in Sicht, so Reiter. Denn bereits am Mittwoch beschert uns das nächste Höhentief Wolken und Schauer von Nordosten her, das sich hartnäckig bis Donnerstag hält. Mehr Glück hat man im Westen und Süden Österreichs, hier können die Temperaturen über die 25-Grad-Marke steigen.