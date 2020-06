Slowenien droht mit neuer Grenzsperre zu Kroatien

Kroatien „derzeit noch sicher“

In Kroatien ist die Zahl der täglichen Corona-Fälle in den vergangenen Tagen wieder zweistellig geworden, am Samstag wurden 18 Neuinfektionen bestätigt, am Sonntag 19. Derzeit stuft Slowenien das Nachbarland immer noch als sicher ein. Zur Gruppe sicherer Länder zählen Staaten, die in einem Zeitraum von 14 Tagen weniger als zehn Neuinfektionen pro Tag und 100.000 Einwohner aufweisen. Umgelegt auf Kroatien bedeutet dies höchstens 28 Neuinfektionen pro Tag.