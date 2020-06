Spitalsarzt war erst beim zweiten Test positiv

Ein zweiter leitender Arzt der Salzburger Landeskliniken (SALK) ist mit dem Coronavirus infiziert und einer der 14 inzwischen bestätigten Fälle des Salzburger Corona-Cluster. Damit sind gleich zwei leitende Mediziner an Covid-19 erkrankt. Beide sind Rotarier und waren an jenem Montagabend bei der Veranstaltung im Stiftskeller St. Peter dabei. Sie saßen auch am selben Tisch. Auch ein weiterer Rotarier, ein Pensionist, wurde am Sonntag als infiziert gemeldet.