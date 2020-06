Rebensburg gegen WM-Austragung im Olympia-Jahr

„Würde an Wert verlieren“

Rebensburg erinnerte daran, dass weder die Rennfahrer noch die Wettkämpfe von so einem Kalender profitierten. „Für beide Events wäre es keineswegs förderlich, beide dicht aufeinandergefolgt zu veranstalten. Dadurch würden beide Großveranstaltungen jede Menge an Wert verlieren“, meinte sie. Aus Sportler-Sicht sei eine Trainingssteuerung mit zwei Höhepunkten in einer Saison „nicht vorstellbar“, sagte die 30-Jährige der „Bild am Sonntag“.