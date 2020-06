Zanardi: „Situation, in der man sterben könnte“

Zanardi selbst wollte mit seinem Einsatz beim Rennen in Monza im November den Menschen in der Region Trost und Hoffnung in der Coronakrise spenden. „In diesem Jahr steht das Rennen in Monza für mehr als nur ein Rennen, denn es findet in der Region Italiens statt, die am stärksten von der Pandemie getroffen wurde. In Monza anzutreten, verkörpert den Wunsch, nach der schwierigen Zeit, die wir alle durchgemacht haben, wieder neu zu beginnen“, hatte Zanardi nach seiner Nominierung gesagt.